|رقم الخبر: 270009
|تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019
|الوقت: 14:20
|الاقسام: رياضة
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اسفرت عنها قرعة كأس ايران في دور الثمانية ..
استقلال وسباهان في قمة كروية لا تقبل القسمة على اثنين
سحبت قرعة الكأس في ايران لدور الثمانية، واسفرت عن قمة كروية لا تقبل القسمة على اثنين، الا وهي المباراة التي تجمع بين فريقي استقلال طهران وسباهان اصفهان.
هذا وجرت القرعة في صالة المؤتمرات بمقر الاتحاد الايراني لكرة القدم، وحضر مراسم القرعة كل من اللاعبان الدوليان السابقان ادموند بزيك وسيروس دين محمدي، بالاضافة الى ممثلي الاندية المتأهلة لهذا الدور ماعدا فريق ماهشهر لم يحضر ممثل عنه.
واسفرت مراسم القرعة عن التالي:
استقلال – سباهان
شهرداري ماهشهر – برسبوليس
تراكتور سازي – مس كرمان
نفت مسجد سليمان – شاهين شهرداري بوشهر
وستجرى مباريات هذا الدور في يوم الاثنين المصادف 23/12 من الشهر الجاري.
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