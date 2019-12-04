اسفرت عنها قرعة كأس ايران في دور الثمانية .. استقلال وسباهان في قمة كروية لا تقبل القسمة على اثنين سحبت قرعة الكأس في ايران لدور الثمانية، واسفرت عن قمة كروية لا تقبل القسمة على اثنين، الا وهي المباراة التي تجمع بين فريقي استقلال طهران وسباهان اصفهان.