ستلعب قطر مع البرازيل حاملة اللقب، وكولومبيا التي تشارك في الاستضافة، بعد سحب قرعة كأس كوبا أمريكا 2020، الليلة الماضية، فيما ستلعب أستراليا مع الأرجنتين المشاركة في التنظيم.

وستقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا، وتضم كل منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة، إلى جانب الضيفتين قطر وأستراليا.

وستقام المسابقة في كولومبيا والأرجنتين، خلال الفترة من 12 يونيو حزيران وحتى 12 يوليو تموز، من العام المقبل.

وسحبت قرعة المجموعتين في يونيو حزيران، لكن أجريت قرعة يوم الثلاثاء لتحديد مصير الضيفتين، وأوقعت قطر، بطلة آسيا، في المجموعة الثانية مع كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو.

وستلعب أستراليا، التي تشارك في البطولة لأول مرة، ضمن المجموعة الأولى، مع الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي وبوليفيا وتشيلي، وستتأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وستقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين وتشيلي، على ملعب مونومينتال في بوينس أيرس، بينما تستضيف كولومبيا المباراة النهائية، على ملعب بارانكيا.

وستكون هذه النسخة الرابعة لكوبا أمريكا في ست سنوات، لكنها ستكون الأخيرة قبل إقامة البطولة مجددا في 2024.

ولم تحرز الأرجنتين لقب المسابقة منذ 1993، وفازت كولومبيا به مرة واحدة في تاريخها، عندما استضافت البطولة في 2001، وتحمل البرازيل اللقب بعد الفوز على بيرو، في يوليو تموز، لتحصد الكأس للمرة التاسعة.

وستشهد البطولة إقامة 38 مباراة، وستستضيف كولومبيا مجموعة المنطقة الشمالية، بينما تستضيف الأرجنتين مجموعة المنطقة الجنوبية.