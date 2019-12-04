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رقم الخبر: 270006 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 14:23 الاقسام: عربيات  
قوى العدوان تحتجز سفن أمام ميناء "جيزان" رغم امتلاكها موافقات أممية
المركز الإعلامي لأنصار الله:

قوى العدوان تحتجز سفن أمام ميناء "جيزان" رغم امتلاكها موافقات أممية

احتجزت قوى العدوان المعروفة "بالتحالف العربي" سفن تحمل مشتقات نفطية أمام ميناء جيزان في اليمن رغم امتلاكها تصاريح رسمية.

و نقلاً عن "المركز الإعلامي لأنصار الله" ان قوى العدوان تستمر في احتجاز السفن امام ميناء جيزان.

ويذكر المصدر أن قوى العدوان احتجزت إلى حد الأن 13سفينة تحمل مشتقات نفطية، وذلك رغم امتلاكهم تصاريح أممية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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