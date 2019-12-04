و نقلاً عن "المركز الإعلامي لأنصار الله" ان قوى العدوان تستمر في احتجاز السفن امام ميناء جيزان.

ويذكر المصدر أن قوى العدوان احتجزت إلى حد الأن 13سفينة تحمل مشتقات نفطية، وذلك رغم امتلاكهم تصاريح أممية.