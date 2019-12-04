|رقم الخبر: 270006
|تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019
|الوقت: 14:23
|الاقسام: عربيات
|
المركز الإعلامي لأنصار الله:
قوى العدوان تحتجز سفن أمام ميناء "جيزان" رغم امتلاكها موافقات أممية
احتجزت قوى العدوان المعروفة "بالتحالف العربي" سفن تحمل مشتقات نفطية أمام ميناء جيزان في اليمن رغم امتلاكها تصاريح رسمية.
و نقلاً عن "المركز الإعلامي لأنصار الله" ان قوى العدوان تستمر في احتجاز السفن امام ميناء جيزان.
ويذكر المصدر أن قوى العدوان احتجزت إلى حد الأن 13سفينة تحمل مشتقات نفطية، وذلك رغم امتلاكهم تصاريح أممية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر