أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن اصابة تسعة عناصر أمن برمي رمانة يدوية في شارع الرشيد عند حاجز البنك المركزي العراقي وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن مجهولين القوا، في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة امس، رمانة يدوية استهدفت القوات الامنية عند حاجز مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد وسط العاصمة، ما أسفر عن إصابة تسعة من العناصر الامنية بجروح.

وأوضحت أن اربعة من المصابين بحالة حرجة، مشيرة الى نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.