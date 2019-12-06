تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، 5 قرارات ضد (إسرائيل)، أبرزها مطالبتها بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة إلى الحدود المتفق عليها عام 1967.

ويطالب القرار (إسرائيل) بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي.

وصوتت 91 دولة لصالح هذا القرار، فيما رفضه 9 أعضاء، وامتنع 65 عضوا عن التصويت، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

واعتبرت الجمعية العامة قرار (إسرائيل) الصادر في 14 ديسمبر/كانون الأول 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل، باطلا ولاغيا.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أمرًا تنفيذيًّا ينص على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الذي وصف الخطوة بأنها "تاريخية".

أما القرارات الأربعة الأخرى، فتعلقت بالتزامات الأمم المتحدة تجاه الفلسطينيين ودورها في الحفاظ على حقوقهم، فضلا عن مسؤوليتها في ضمان الحماية للصحفيين العاملين في الأراضي المحتلة.

ومن بين القرارات، قرار بعنوان "التسوية السلمية لقضية فلسطين"، وافقت عليه بأغلبية 147 دولة، فيما رفضته 7 دول وامتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت.

ومن بين الدول الرافضة لهذا القرار كل من الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا.