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رقم الخبر: 270002 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 14:22 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يعتزم زيارة ماليزيا واليابان

الرئيس روحاني يعتزم زيارة ماليزيا واليابان

يعتزم الرئيس الايراني حسن روحاني القيام بزيارة رسمية الى ماليزيا واليابان قريباً.

وفي هذا السياق قال مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي، في تصريح أدلى به للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، إن الرئيس روحاني يعتزم القيام بزيارة لماليزيا واليابان في نهاية الشهر الجاري (حسب التقويم الايراني ينتهي في 21 كانون الاول/ ديسمبر).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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