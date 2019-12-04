وفي هذا السياق قال مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي، في تصريح أدلى به للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، إن الرئيس روحاني يعتزم القيام بزيارة لماليزيا واليابان في نهاية الشهر الجاري (حسب التقويم الايراني ينتهي في 21 كانون الاول/ ديسمبر).