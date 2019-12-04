|رقم الخبر: 270002
|تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019
|الوقت: 14:22
|الاقسام: محليات
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الرئيس روحاني يعتزم زيارة ماليزيا واليابان
يعتزم الرئيس الايراني حسن روحاني القيام بزيارة رسمية الى ماليزيا واليابان قريباً.
وفي هذا السياق قال مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي، في تصريح أدلى به للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، إن الرئيس روحاني يعتزم القيام بزيارة لماليزيا واليابان في نهاية الشهر الجاري (حسب التقويم الايراني ينتهي في 21 كانون الاول/ ديسمبر).
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