قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة خلال لقائه بنائب رئيس وزراء أذربيجان، أن بعض الجهات الإقليمية وخارجها لا تطيق العلاقات الودية بين البلدين، مضيفا ان الجمهورية الإسلاميةالإيرانية تضع العلاقات بين الشعبين والقوات المسلحة في البلدين في أولوياتها الاستراتيجية.

والتقى نائب رئيس وزراء أذربيجان شاهين مصطفى اوف مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري اليوم الأربعاء في طهران، وناقش تعميق وتوطيد التعاون الأمني والدفاعي والحاجة إلى تعميقه وتقويته برؤية استراتيجية .

وخلال الاجتماع، اعتبر نائب رئيس وزراء أذربيجان الزيارة الأخيرة التي قام بها اللواء باقري إلى باكو، تشكل منعطفا في العلاقات الثنائية وأشاد بمواقف وآراء اللواء باقري والتي تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الجارين ذات التاريخ والثقافة المشتركة.

وحظيت العلاقات العسكرية والدفاعية والتعاون الأمني على الحدود المشتركة خلال العامين الماضيين باهتماما كبيرا في ظل الارادة السياسية للمسؤولين الايرانيين والاذريين.