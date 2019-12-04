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رقم الخبر: 269999 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 13:31 الاقسام: رياضة  
بروينز يهزم هوريكانز بصعوبة في دوري هوكي الجليد

بروينز يهزم هوريكانز بصعوبة في دوري هوكي الجليد

تفوق بوسطن بروينز على كارولاينا هوريكانز 2-0، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، بعدما سجل هدفين متأخرين.

وتألق الحارس ياروسلاف هالاك وأنقذ 24 محاولة، وحافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية هذا الموسم، في مباراته رقم 500 بالمسابقة.

وسجل بروينز الهدفين عن طريق تشارلي كويل وديفيد كريتشي، ليحقق فوزه الثامن على التوالي، ويحصد النقاط للمباراة 12 على التوالي.

ويبقى بروينز الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة على أرضه، خلال الوقت الأصلي، في الموسم الجاري.

وأنقذ جيمس رايمر حارس هوريكانز 32 محاولة، لكن الفريق خسر في النهاية، للمرة الثالثة في أربع مباريات.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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