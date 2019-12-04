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رقم الخبر: 269998 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 13:31 الاقسام: رياضة  
ديفيز وجيمس يقودان ليكرز لإسقاط ناجتس
في دوري السلة الامريكي ..

ديفيز وجيمس يقودان ليكرز لإسقاط ناجتس

واصل الثنائي أنطوني ديفيز وليبرون جيمس التألق، ليفوز لوس أنجليس ليكرز 105-96 على دنفر ناجتس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الثلاثاء.

وسجل أنطوني ديفيز 25 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، بينما أحرز جيمس العدد ذاته ومرر تسع كرات حاسمة، واستحوذ على ست كرات مرتدة، ليتفوق ليكرز في مباراة بين أفضل فريقين بالقسم الغربي.

وتعافى ليكرز سريعا من توقف سلسلة من عشرة انتصارات متتالية، عندما خسر على أرضه أمام دالاس مافريكس، يوم الأحد الماضي.

وسجل جامال موراي 22 نقطة، وأضاف بول ميلساب 21 نقطة، فيما أضاف نيكولا يوكيتش 13 نقطة مع ناجتس، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز قبلها بسلسلة من ست مباريات.

وأنهى لوس أنجلوس النصف الأول بنتيجة 60-49، لكن دنفر أدرك التعادل في الربع الثالث، بعد تسجيل عشر نقاط متتالية، ثم تقدم 72-71 بعد رمية ثلاثية من ميلساب.

لكن ديفيز رد برمية ثلاثية، وأضاف جيمس رمية ناجحة، ثم سجل رمية ساحقة بعد هجمة مرتدة، ليستعيد ليكرز التقدم.

وأصبحت النتيجة 84-76 لفريق ليكرز، في الربع الأخير، واتسع الفارق إلى عشر نقاط، بعد رمية أخرى ناجحة من جيمس.

هذا وكانت نتيجة المباراتين الاخرتين كالتالي:

دالاس مافريكس 118 – بليكانز 97

سبيرز 135 – هيوستن روكتس 133

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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