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رقم الخبر: 269997 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 13:31 الاقسام: رياضة  
تكريم تاريخي يخلد أسطورة التنس فيدرر

تكريم تاريخي يخلد أسطورة التنس فيدرر

أعلنت الحكومة السويسرية، الاثنين، صك عملتين معدنيتين تكريما لأسطورة التنس العالمية، مواطنها، روجر فيدرر، تمهيدا لإصدارهما العام المقبل.

وبحسب شبكة (بي بي سي) البريطانية، فإن مؤسسة صك العملة السويسرية، ستقوم بصك حوالي 95 ألف قطعة نقد فضية، بقيمة 20 فرنكا، وسيتم إصدارها في الـ23 من شهر يناير المقبل، فيما تريد إصدار عملة ذهبية بقيمة 50 فرنكا في شهر مايو 2020.

وذكرت الحكومة السويسرية في بيان: (لأول مرة في التاريخ، ستصدر (سويس منت) (دار صك النقود السويسرية) عملة تذكارية لشخص لا يزال على قيد الحياة).

وأضاف البيان: (بالإضافة إلى كون فيدرر أكثر الرياضيين الناجحين في سويسرا، هو أيضا السفير المثالي للبلاد).

بدوره، قام نجم التنس  فيدرر بنشر تسجيل مصور على حسابه الرسمي في (تويتر)، يظهر عملية صك العملة الجديدة الخاصة به، ليعلق قائلا: (شكرا لك يا سويسرا، على هذا الشرف والامتياز الذي لا يصدق).

وفاز فيدرر البالغ 37 عاما بعشرين لقبا في منافسات الرجال في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، إضافة إلى أرقام قياسية عديدة، وصفتها الحكومة السويسرية بأنها ربما تجعله أعظم لاعب تنس في جميع العصور.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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