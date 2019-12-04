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رقم الخبر: 269995 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 13:34 الاقسام: محليات  
ظريف يفنّد إشاعة إستقالته

ظريف يفنّد إشاعة إستقالته

فنّد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إشاعة استقالته.

ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صرح للصحفيين على هامش إجتماع مجلس الوزراء فيما يتعلق بالانباء الشائعة حول استقالته، صرح: "لو كنت مقدما استقالتي لما كنت هنا بينكم".

وحول زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قال ظريف: هذه الزيارة تأتي في اطار الاستشارات المتناوبة التي تجريها ايران مع جيرانها، وقد اعلن عن هذه الزيارة قبل اسابيع من إجرائها.
وأضاف ظريف: تناول هذا الاجتماع التحولات في المنطقة ومبادرة هرمز للسلام وقضايا تخص العلاقات الثنائية، معلنا عن زيارة سيجريها رئيس اللجنة المشتركة العمانية يوم الجمعة لطهران، حيث سيرافقه وفد كبير لم تشهد العلاقات ايرانية العمانية بمثل حجمه لحد الان.
وتابع: كما وتم البحث حول المساعي العمانية في مجال أمن الخليج الفارسي وأن سلطنة عمان تعد من افضل الدول الجارة لدى ايران ودائما تجريان مشاورات حول قضايا تتعلق بالمنطقة ولو كان عدد مثل هذه الزيارات اقل لكان علينا ان نستغرب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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