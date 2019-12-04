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رقم الخبر: 269993 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 12:52 الاقسام: محليات  
على المسؤولين إحياء الرؤى التعبوية في انفسهم والمجتمع
قائد قوات الحرس الثوري في طهران:

على المسؤولين إحياء الرؤى التعبوية في انفسهم والمجتمع

أكد قائد قوات الحرس الثوري في طهران اللواء محمدرضا يزدي أن رؤى المسؤولين يجب أن تكون تعبوية وعملهم يجب ان يتطابق لهذه الرؤية.

ان ملتقى "تكريم 92 الف شهيد تعبوي" عقد صباح اليوم الاربعاء في صالة "آزادي" التي تستوعب لـ12 الف شخص، وبحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي ورئيس منظمة تعبئة المستضعفين اللواء غلام رضا سليماني وممثل قائد الثورة الاسلامية في منظمة التعبئة حجة الاسلام تويسركاني وقائد قوات الحرس الثوري في طهران اللواء محمدرضا يزدي.

وقال الاخير في كلمة القاها: اليوم بات التعبويون متواجدين على كافة الاصعدة، حاملين رسالة واحدة وهي الإلتفاف حول الولاية والسير على خطى الشهداء في مختلف المجالات.

وأضاف: على المسؤولين ايضا ان يتذكروا عند احياء ذكرى الشهداء بانهم يجب أن يتحلوا بالتفكر والرؤية التعبوية، كي ينقلوا رسالة الشهداء للأجيال القادمة ولتكون اجراءاتهم مطابقة لهذه الرؤية والرسالة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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