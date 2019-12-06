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رقم الخبر: 269992 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 12:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الجامعات الإيرانية تنمي منشآت الإبداع

الجامعات الإيرانية تنمي منشآت الإبداع

تشيد الجامعات الايرانية مؤسسات للابداع في مختلف المجالات تزيد مساحتها على مليون مترمربع في غضون العام المقبل وفق تصريح مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية داريوش ستاري.

وقال سورنا ستاري، في تصريح أدلى به خلال مراسم ازاحة الستار عن صندوق ستاركان الاول في سوق رأس المال، لدينا حاليا 12 مليون طالب جامعي يدرسون في مختلف الاقسام والتخصصات العلمية في البلاد ، وتلعب الجامعات اليوم دورا تنمويا كبيرا، لكن ما يدرس في الجامعات ليس له علاقة بالبيئة الخارجية للحرم الجامعي، وعلينا الانتقال إلى الأنظمة التي تركز وتنمي قطاعات التكنولوجيا والابتكار.

واضاف: إنه في غضون عام واحد، سيتم إنشاء أكثر من مليون متر مربع يتم تخصيصها لنشاطات الابتكار والابداع في الجامعات، ولانتوقّع إنشاء شركات مذهلة وكبيرة من مراكز الابداع هذه، بل تقديم أفكار للقيام بنشاطات ترمي لخلق فرص تجارية وفق أساليب جديدة.

وفي سياق آخر نوه الى ان الشركات الناشئة تصنع الكوادر الانسانية وقد وفرت فرص عمل طيبة للبلاد.

 

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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