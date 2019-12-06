وقال المدير التنفيذي لشركة مبنا عباس علي آبادي ان اتفاقا قد تم التوقيع عليه للتعاون بين شركته وشركة عقاب الصناعية الايرانية لانتاج الحافلات، يقضي بتصنيع حافلات تعمل بالكهرباء باحجام مختلفة وذات استخدامات عديدة سواءً للتنقل داخل المدن او للسفر بين محافظات البلاد.

واضاف: ان هذا المشروع ينجز للمرة الاولى في البلاد ويهدف لتوطين التقنية المرتبطة وخفض التلوث فضلا عن توفير آلاف فرص العمل الجديدة.

وتابع: ان شركة مبنا للتصنيع والهندسة الكهربائية والتحكم هي شركة رائدة في تصميم وتصنيع أنظمة التحكم والأتمتة الصناعية كمدخل رئيسي لتقنية الكهربة وتصنيع السيارات الكهربائية وكذلك البنى التحتية في مجال شحن السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في البلاد.

ولفت الى ان هذا النشاط سيتم تفعيله في اطار تأسيس شركة جديدة تعمل في محافظتي البرز/غرب طهران/ وسمنان /شمال شرق ايران/.

ويشار الى مبنا غروب هي شركة هندسية إيرانية، وتضم مجموعة من الشركات الناشطة في مجالات بناء محطات الطاقة والبنى التحتية الصناعية وصناعات النفط والغاز والحفر والنقل السككي.