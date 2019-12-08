  • الأحد ١٠ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 08, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269989 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 12:53 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
دم صناعي يتماشى مع أي فصيلة

دم صناعي يتماشى مع أي فصيلة

نجح فريق من الكلية الطبية للدفاع الوطني في مدينة «توكوروزاوا» في اليابان في ابتكار دم صناعي، يمكن نقله إلى أي مريض، إذ يتماشى مع أي فصيلة دم.

ويتميز الدم الصناعي باحتوائه على خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأوكسجين والصفائح الدموية التي تساعد في تجلط الدم وتوقف نزيف الجلد إذا تم جرحه أو خدشه.

ومن أجل المساعدة في إنقاذ الموقف، وخاصة حالات النزيف الشديدة، ابتكر الفريق دماً، يتم تخزين فيه الصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء في صفائح مجهرية دقيقة تسمى «جسيمات شحمية».

واختبر الفريق الابتكار الثوري على 10 أرانب تعاني من فقدان شديد في الدم، ووجدوا أن الدم الاصطناعي نجح في إنقاذ حياة 6 منها.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الفريق عدم ظهور أعراض جانبية لعملية نقل الدم خلال الاختبار، مثل التجلط، والتي قد تحدث في حالات نقل الدم العادية.

ويرى الخبراء أن ابتكارهم الثوري، من شأنه إنقاذ حياة الكثيرين، ومعالجتهم فوراً في مكان الحادث، بدلاً من الذهاب إلى المستشفى ثم الانتظار لحين العثور على متبرع ذي فصيلة دم مناسبة، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت، وأحياناً ما يتسبب في وفاة المصاب أو المريض، وفي حين أن فصيلة الدم أوه سالب، يمكن نقلها لأي شخص، إلا أنها نادرة للغاية.

إلا أن الفريق كشف أنه يمكن تخزين الدم الاصطناعي في درجات حرارة طبيعية لأكثر من عام، كما أشاروا إلى أنه على عكس الدم الطبيعي، تم ابتكار الدم الاصطناعي بدون أجسام مضادة، ما يجعله مناسباً لأي فصيلة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/1367 sec