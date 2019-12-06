الحشد الشعبي: لن نسمح بعودة داعش تحت أي ظرف لتهديد أمن العراق اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الثلاثاء، جهوزية واستعداد الوية الحشد في مواجهة خلايا "داعش" في كافة قواطع العمليات، مبينا انه لن نسمح بعودة "داعش" تحت اي ظرف لتهديد أمن بلدنا وشعبنا ثانية.