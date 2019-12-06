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رقم الخبر: 269983 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 12:12 الاقسام: عربيات  
الحشد الشعبي: لن نسمح بعودة داعش تحت أي ظرف لتهديد أمن العراق

الحشد الشعبي: لن نسمح بعودة داعش تحت أي ظرف لتهديد أمن العراق

اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الثلاثاء، جهوزية واستعداد الوية الحشد في مواجهة خلايا "داعش" في كافة قواطع العمليات، مبينا انه لن نسمح بعودة "داعش" تحت اي ظرف لتهديد أمن بلدنا وشعبنا ثانية.

وقال بيان صدر من مكتب المهندس، انه "ابو مهدي المهندس خلال عيادته لآمر اللواء 20 بالحشد الشعبي هاشم احمد حنتوش التميمي".

واضاف المهندس ان " وجود قادة الحشد الشعبي في مقدمة المجاهدين وبذلهم الدماء إلى جنب المقاتلين دليل على شعورهم والتزامهم العالي تجاه واجبهم ووطنهم وشعبهم".

وتابع ان "الحشد الشعبي على جهوزية واستعداد في مواجهة خلايا "داعش" في كافة قواطع العمليات وانه لن نسمح بعودة "داعش" تحت اي ظرف لتهديد أمن بلدنا وشعبنا ثانية".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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