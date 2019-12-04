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رقم الخبر: 269981 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: محليات  
اللواء سلامي: شعوب لبنان وسوريا والعراق واليمن تقف اليوم أمام الاستکبار

اللواء سلامي: شعوب لبنان وسوريا والعراق واليمن تقف اليوم أمام الاستکبار

قال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسین سلامي: الشعب الإيراني وجه صفعة قوية لواشنطن ولتل أبيب في الأسابيع الأخيرة.

وصرح اللواء سلامي بأن أميركا لا تجلب لشعوب العالم سوى الفقر والعذاب ونهب ثرواتهم، مضيفاً: نقول للأعداء لا تتجاوزوا الخطوط الحمر فأنتم تعرفون قدراتنا والشعب الإيراني واع ومدرك لمخططاتكم.

وأوضح القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسین سلامي: إيران ستصبح قريباً قوة عالمية وجميع العالم سيرى ذلك.

واستطرد قائلاً: اليوم تقف شعوب لبنان وسوريا والعراق واليمن أمام الاستکبار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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