اللواء سلامي: شعوب لبنان وسوريا والعراق واليمن تقف اليوم أمام الاستکبار قال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسین سلامي: الشعب الإيراني وجه صفعة قوية لواشنطن ولتل أبيب في الأسابيع الأخيرة.