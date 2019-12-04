|رقم الخبر: 269981
|تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019
|الوقت: 12:13
|الاقسام: محليات
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اللواء سلامي: شعوب لبنان وسوريا والعراق واليمن تقف اليوم أمام الاستکبار
قال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسین سلامي: الشعب الإيراني وجه صفعة قوية لواشنطن ولتل أبيب في الأسابيع الأخيرة.
وصرح اللواء سلامي بأن أميركا لا تجلب لشعوب العالم سوى الفقر والعذاب ونهب ثرواتهم، مضيفاً: نقول للأعداء لا تتجاوزوا الخطوط الحمر فأنتم تعرفون قدراتنا والشعب الإيراني واع ومدرك لمخططاتكم.
وأوضح القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسین سلامي: إيران ستصبح قريباً قوة عالمية وجميع العالم سيرى ذلك.
واستطرد قائلاً: اليوم تقف شعوب لبنان وسوريا والعراق واليمن أمام الاستکبار.
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