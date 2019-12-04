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رقم الخبر: 269980 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 12:16 الاقسام: سياحة  
لواسان..
من مدن ايران السياحية..

لواسان..

تعدّ مدينة لواسان من المدن الايرانية السياحية التي تضم أجمل القصور والمباني التي شيدت فيها لسنوات عديدة كما تضم روائع معمارية هي الأجمل ما في إيران.

مدينة لواسان محاطة في الشمال من قبل جبال العذراء، باغدره، والكند والأفجة، من الغرب من جبال قسران، من الشرق والشمال الشرقي من قبل إيرا، فيلزمين، جبل لواسان، وجبال جاجرود ومن الجنوب من قبل تيلو، كوتشاك ، و زينكوه، و جبال أراكوه.

وللوصول إلى لواسان، يجب عليك أن تسلك طريق الشهيد زين الدين السريع إلى الشرق و تمر من طريق الشهيد باقري السريع  إلى طريق الشهيد بابايي السريع وطي الطريق لشكرك وتذهب من هناك إلى لواسان.

ومن هنا أيضا يمكنك الذهاب إلى فشم من طريق اتخاذ طريق زين الدين السريع إلى الشرق والدخول في طريق الشهيد باقري السريع وتذهب عبر طريق بابايي السريع  إلى لشكرك وأخيرا فشام.

 
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مصدر الخبر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة
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