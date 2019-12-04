تُعدّ الثقافة من أهم مفاهيم علم الإجتماع، وذلك لإدراك علماء الاجتماع الدور المهم الذي تلعبه الثقافة في حياتنا، ولتطوّر الفرد ثقافيًا لابدّ من تشكيل العلاقات الاجتماعية والحفاظ على النظم الاجتماعية وتحدياتها، وتحديد كيفية فهمنا للعالم ومكانة الفرد فيه، وكيفية تشكل تصرفاتنا وتجاربنا مع المجتمع وفقاً لمبادئنا وعاداتنا وقيمنا.

وتبعًا لعلماء الاجتماع تتكون الثقافة من الحس السليم للأمور والتوقعات وتتبع لقواعد وأخلاق وقوانين تتحكم بالمجتمع، بالإضافة إلى الكلمات المستخدمة وكيفية التحدث بها وكتابتها وطريقة الخطاب والرموز المستخدمة للتعبير عن المعاني والأفكار والمفاهيم، وتتضمّن أيضًا كيفية التصرف والتفاعل مع الآخرين وطريقة السير والجلوس وتأثر التصرف بالمكان والزمان وغيرها من الأمور.

ويُعدّ الالتقاء والتفاعل الثقافي بين الشعوب وليد الانفتاح الذي حدث خلال العقود الأخيرة من الزمن بين مختلف الشعوب والدول، وتبعًا للتطوّرات الجذريّة الحاصلة في مجالات الاتّصال، فلم تعد أغلب الشعوب منغلقةً على نفسها، فقد خرجت اليوم من حدود وإطار ثقافتها الأصليّة وشاركتها مع الشعوب الأخرى وأثّرت عليها وتأثّرت بها، وبهذا استطاع كل شعب أن يرى نفسه في عيون ومنظور الشعوب الأخرى، مّا ساعد الشعوب على مراجعة الموروث الثقافي لها عبر مختلف المراحل الزمنيّة، بالإضافة إلى المحافظة على المظاهر الإيجابية للثقافة وهذا أمر بغاية الأهمية لئلا يتم الخروج السلبي للمجتمع، والمساعدة على التخلص من المظاهر المعيقة التي تُشكِّل حاجزًا أمام نمو الحضارة الإنساني وتقدمها الاقتصادي.

وللتفاعل الثقافي دور أساسي في توطيد الحوار والتواصل بين الشعوب، كما أنّ الصداقة بين أفراد الشعوب المختلفة هي واحدة من أقوى طرق تعزيز التواصل فيما بينهم وتقبل الطرف اللآخر، وينبغي للمجتمعات أخذ قرار واعٍ لتوطيد العلاقات بين الحضارات فيما بينها.