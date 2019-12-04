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رقم الخبر: 269978 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 12:16 الاقسام: ثقافة وفن  
ثلاثة عشر فيلماً وثائقياً بقسم "الأعمال الخلاقة" بسينما الحقيقة الدولي

ثلاثة عشر فيلماً وثائقياً بقسم "الأعمال الخلاقة" بسينما الحقيقة الدولي

أعلن مهرجان سينما الحقيقة الدولي الثالث عشر للأفلام الوثائقية المقرر انعقاده في طهران، عن أسماء الأفلام التي تم اختيارها لقسم "الأعمال الخلاقة" وهي عبارة عن 13 فيلما. ووفقاً لما ذكره قسم العلاقات العامة لمهرجان سينما الحقيقة: قام حكام قسم "الأعمال الخلاقة" للأفلام الوثائقية بانتخاب 13 فيلم من أصل 178 فيلم.

وعلى هذا النحو فان أسماء الأفلام الوثائقية لمهرجان سينما الحقيقة الدولي الثالث عشر بقسم "الأعمال الخلاقة"، بالترتيب الأبجدي هي: عش أحلامك، نساجي الخيال، بيت النورانيين، القلم، بجانب بعضهم البعض، راویج، حلم الماء وغيرها.

جدير بالذكر أن المخرجين الذين حصلوا على جائزة قسم " الأعمال الخلاقة" بمهرجان سينما الحقيقة للأفلام القصيرة الوثائقية عليهم تحويل النسخة الأصلية من تلك الأفلام الى سكريتارية المهرجان على العنوان التالي: طهران، شارع سهره وردي الشمالي، دوار الشهد قندي، رقم 15، مركز توسعة السينما الوثائقية و التجريبية، الطابق الأول، و الا سيتم حذف الفيلم من قسم المسابقة، وذلك حتى تاريخ 28 نوفمبر 2019.

أما عن جوائز مهرجان سينما الحقيقة الدولي الثالث عشر قسم "الأعمال الخلاقة" هي : تمثال المهرجان، لوح تقديري ومبلغ بقيمة 150، 120، 100 مليون ريال ايراني (الدولار يعادل 120 ألف ريال)، مخصصة للأفلام التي تحوز على المركز الأول والثاني والثالث.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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