توفي يوم الثلاثاء الفنان المصري شعبان عبدالرحيم عن عمر يناهز 62 عاماً في مستشفى المعادي العسكري في مصر . توفي المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، بعد صراع مع المرض.

وقال عنه الشاعر إسلام خليل، أن "شعبان" توفي صباح الثلاثاء ، بمستشفى المعادي العسكري، بعد وعكة صحية، نقل على إثرها المستشفى. شعبان عبد الرحيم من مواليد 1957، اشتهر بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقتها أبرزها "أنا بكره إسرائيل"، "هبطل السجاير"، وغيرها.

قدم عبد الرحيم أغنيته "أنا بكره إسرائيل" التي تسببت في جدل كبير وقتها، ومنحته شهرة لم يكن يتوقعها بسبب الكلمات وطريقة الأداء. وقد تناقلت مواقع مصرية خبر وفاته بسرعة.



