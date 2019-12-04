  • الأربعاء ٦ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269976 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 12:17 الاقسام: ثقافة وفن  
عاصمة سلوفينيا تحتضن معرضاً للصناعات اليدوية الإيرانية

عاصمة سلوفينيا تحتضن معرضاً للصناعات اليدوية الإيرانية

أقيم المعرض والسوق الخيرية الدولية "سيلا" بنسختها السادسة والعشرين في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، بمشاركة إيرانية فاعلة.

وأفادت سفارة الجمهورية الإسلامية لدى سلوفينيا الإثنين، ان مشاركتها في المعرض والسوق الخيرية الدولية "سيلا" الـ26 بالعاصمة ليوبليانا جاءت في إطار جناحين منفصلين، بهدف التعريف بالمعالم الثقافية، والفنية، والتقليدية، والسياحية في إيران، وكذلك تعزيز المساهمة في العمل الخيري.

وعرض جناحا إيران بالمعرض، الصناعات والحرف اليدوية، وغيرها من المنتجات والمعالم الفنية والثقافية التي تمتد جذورها في الحضارة الإيرانية-الإسلامية العريقة، فضلاً عن بعض المنتجات الغذائية والهدايا التذكارية من مختلف المدن والمناطق في إيران، التي حظيت بترحيب واسع من الزوار السلوفينيين ورعايا البلدان الأخرى.

وشاركت إيران في هذا المعرض للعام الخامس على التوالي في اطار جناحين منفصلين بما يشمل الحرف اليدوية، والتعريف بمعالم الجذب السياحي، بالإضافة إلى منصات المأكولات والأطعمة الإيرانية التقليدية.

وبعد الإفتتاح الرسمي للمعرض، زارت قرينة الرئيس السلوفيني "بوروت باهور"، جناحي الجمهورية الإسلامية؛ حيث أعجبت كثيرا  وأشادت بالصناعات اليدوية والفنية الإيرانية.

وأقيم معرض وسوق سلوفينيا الدولي السادس والعشرون المعروف بـ"سيلا" الأحد (1 ديسمبر)، برعاية السفارة الإيرانية في فندق غراند يونيون، وبمشاركة بعض المؤسسات الثقافية والاجتماعية السلوفينية في العاصمة ليوبليانا، و30 دولة بما فيها تركيا وإندونيسيا والبرازيل وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وكرواتيا وأوكرانيا وأوغندا ومصر والمجر وفرنسا واليونان والجبل الأسود والبوسنة والهرسك والولايات المتحدة وروسيا والهند وتايلاند وبيرو والسويد وفنلندا في القسمين الرئيسيين (المنتجات الثقافية، والحرف اليدوية) وكذلك القسم الهامشي للمعرض (المأكولات والأطعمة التقليدية للبلدان).

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/9330 sec