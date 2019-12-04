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رقم الخبر: 269972 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 11:18 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاربعاء

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاربعاء

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء:

ايران

📌 روحاني لدی لقائه وزیر الخارجیة العماني: ایران لا تواجه مشكلة لاستئناف العلاقات مع السعودیة

📌 علي مطهري: الدخول في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي كان بإیعاز من قائد الثورة

جمهوري اسلامي

📌  روحاني: لا ینبغي فرض أي قیود اجتماعیة وعلمیة بالنسبة للمعاقین

📌  "شینزو آبي" لدی لقائه "عراقجي": الیابان كما كانت تدعم الاتفاق النووي

📌  "نیویورك تایمز": العقوبات الامریكیة لم تحقق أهداف "ترامب" في ایران

كيهان

📌  متجمعون أمام سفارة الإمارات في فرنسا: "أوقفوا قتل الیمنیین واللیبیین"

📌 الأزهر یحذر من عودة داعش الی سوریا

📌 وزارة الأمن الایرانیة تعلن عن تفكیك شبكة مناهضة للثورة كانت بصدد إثارة النزاعات

آرمان ملي

📌 الرئیس روحاني یعلن عن رسائل أمریكیة خاصة للتفاوض مع ایران

دنياي اقتصاد

📌 إحباط عملیة إثارة الإخلال والنزاعات في الجامعات

آفتاب يزد

📌 اللواء باقري: العلاقات بین ایران والصین استراتیجیة

شرق

📌 المتحدث باسم السلطة القضائیة: مقتل عدد ملحوظ من المواطنین علی ید الأشقیاء والمشاغبین

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
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