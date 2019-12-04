|رقم الخبر: 269972
|تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019
|الوقت: 11:18
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاربعاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء:
ايران
📌 روحاني لدی لقائه وزیر الخارجیة العماني: ایران لا تواجه مشكلة لاستئناف العلاقات مع السعودیة
📌 علي مطهري: الدخول في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي كان بإیعاز من قائد الثورة
جمهوري اسلامي
📌 روحاني: لا ینبغي فرض أي قیود اجتماعیة وعلمیة بالنسبة للمعاقین
📌 "شینزو آبي" لدی لقائه "عراقجي": الیابان كما كانت تدعم الاتفاق النووي
📌 "نیویورك تایمز": العقوبات الامریكیة لم تحقق أهداف "ترامب" في ایران
كيهان
📌 متجمعون أمام سفارة الإمارات في فرنسا: "أوقفوا قتل الیمنیین واللیبیین"
📌 الأزهر یحذر من عودة داعش الی سوریا
📌 وزارة الأمن الایرانیة تعلن عن تفكیك شبكة مناهضة للثورة كانت بصدد إثارة النزاعات
آرمان ملي
📌 الرئیس روحاني یعلن عن رسائل أمریكیة خاصة للتفاوض مع ایران
دنياي اقتصاد
📌 إحباط عملیة إثارة الإخلال والنزاعات في الجامعات
آفتاب يزد
📌 اللواء باقري: العلاقات بین ایران والصین استراتیجیة
شرق
📌 المتحدث باسم السلطة القضائیة: مقتل عدد ملحوظ من المواطنین علی ید الأشقیاء والمشاغبین
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