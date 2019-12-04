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رقم الخبر: 269970 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 11:18 الاقسام: عربيات  
العراق.. الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش في خانقين

العراق.. الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش في خانقين

أحبط الحشد الشعبي العراقي، الاربعاء، تعرضا لعناصر تنظيم داعش الارهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، كما لاحقت فلول داعش جنوب بحيرة حمرين.

وذكر بيان للحشد الشعبي: ان ”قوة من اللواء 22 في الحشد احبطت تعرضا لعناصر داعش ضمن قاطع المسؤولية في قضاء خانقين“، لافتا إلى ان ”التعرض استمر لأكثر من 45 دقيقة قبل ان يلوذ الإرهابيون بالفرار“.

وأضاف البيان ان ” المجاهد خالد نعمة الظالمي احد منتسبي اللواء ارتقى شهيدا خلال عملية صد التعرض“.

وفي بيان آخر للحشد الشعبي ذكر ان "قوة من اللواء الرابع رصدت تحركات مشبوهة للإرهابيين في محاولة لاستهداف القطعات الأمنية جنوب بحيرة حمرين "، مبينا ان "القوة سارعت فجرا بتنفيذ عملية استباقية لملاحقة الإرهابيين وتأمين المنطقة بالكامل".

وأضاف ان "قوات الحشد الشعبي بعثت رسالة اطمئنان إلى المواطنين في محافظة ديالى بأنها على أتم الاستعداد في قواطع المسؤولية من اجل الحفاظ على أمن وأمان العراق ".

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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