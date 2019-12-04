اصدرت منظمة الحجة والزيارة الايرانية مجموعة توصيات الى الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق، نصحتهم فيها بزيارة العتبات المقدسة بشكل جماعي، وعدم التواجد في اماكن الاحتجاجات.

في ضوء ضمان الامن في المراقد المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والظروف الراهنة في العراق، اكدت منظمة الحج والزيارة في تعميم الى مكاتب السياحة الدينية، انه يتعين على قوافل الزوار في العراق ان تنتقل بين المدن المقدسة بحماية القوات الامنية.

كما ينبغي على الزوار الايرانيين احترام القوانين والانظمة في العراق، وعدم التقاط الصور وتصوير اماكن التجمعات والاحتجاجات، والامتناع عن ابداء وجهات النظر حول المسؤولين والاوضاع في العراق، وتجنب اي سلوك يثير التوتر والجدال مع الموظفين والافراد العاديين والبائعين والعاملين في العتبات المقدسة.

كما أكدت التوصيات على ذهاب الزوار الايرانيين بشكل جماعي لاداء مراسم الزيارة في العتبات المقدسة، وتجنب الجولات غير الضرورية.