شارك الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو نجم ريال مدريد السابق، في الدورة الخامسة من مؤتمر "سبيا آسيا" بجانب ممثلين من رابطة الليجا وأندية فالنسيا ومايوركا وبلد الوليد في الحدث الذي تم تنظيمه في الفلبين.

واحتلت صناعة كرة القدم صدارة الأحداث في سبيا آسيا 2019، حيث تم عرض تجربة رابطة الليجا والأندية الإسبانية كنموذج يحتذى به في تطبيق استراتيجيات التطور والنجاح.

وقال رونالدو، خلال المؤتمر: "نحن نغير العديد من الأشياء في نادينا، وأحد هذه الأشياء امتدادنا الدولي، وبدأنا العمل على ذلك، ونريد أن نكون معروفين ويحب الناس علامتنا التجارية".

وبسؤاله عن سبب اتجاهه للاستثمار في الليجا، أجاب: "لدي تاريخ طويل في الليجا، وأمضيت هناك 7 سنوات للعب، وريال بلد الوليد هو نادي خاص جدًا، وله تاريخ والكثير من الإمكانيات، وهو تحد كبير لي، وسعيد بالقرار الذي اتخذته، وسنقاتل من أجل البقاء في الليجا".

وأضاف: "الموسم الماضي كان قاسيًا، وعانينا لكننا نجحنا في البقاء، لكنني آمل أن نقدم أداء أفضل هذا الموسم ونُعاني بشكل أقل".

واختتم: "الأندية في الليجا هذا الموسم أكثر توازنًا من أي وقت مضى، لذلك لن يكون الأمر سهلا، والليجا هو أفضل دوري في العالم".