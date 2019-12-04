استعاد مانشستر سيتي توازنه بالتغلب على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، في إطار الجولة الـ 15 من عمر البريميرليج.

سجل رباعية المان سيتي، جابريل جيسوس ورودريجو ورياض محرز في الدقائق 24 و50 و68 و87 على الترتيب، فيما أحرز هدف بيرنلي، روبي برادي في الدقيقة 89.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة ليرتقي مؤقتًا إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الـ 11، كما تغلب كريستال بالاس على ضيفه بورنموث بهدف نظيف.