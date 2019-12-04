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رقم الخبر: 269961 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 10:43 الاقسام: رياضة  
مدرب وولفرهامبتون: جدول البريميرليج جنوني وغير إنساني

مدرب وولفرهامبتون: جدول البريميرليج جنوني وغير إنساني

وصف نونو إسبيريتو سانتو، مدرب وولفرهامبتون واندرارز، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، جدول مواجهات فريقه، الذي سيخوض 8 مباريات خلال 29 يوما، بأنه "غير إنساني".

وبدأ موسم الفريق في يوليو تموز، بخوض الدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي.

ولعب وولفرهامبتون بالفعل 27 مباراة، وهو رقم يزيد على أي فريق آخر في البريميرليج.

واستضيف منافسه وست هام يونايتد امس الأربعاء، قبل خوض سلسلة مباريات متتالية، تنتهي بمواجهتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي ثم ليفربول، في فترة عيد الميلاد.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين الثلاثاء "هذا جنون، هذا الجدول ليس له معنى".

وأردف "بالنسبة لنا فإن الفريق خاض مباريات أكثر بالفعل، وسنلعب بفاصل زمني مدته 45 ساعة بين المباريات.. إنه أمر يثير الاستياء".

وواصل: "إنها واحدة من الأمور التي نطرحها في كل مرة، نجتمع فيها مع مسؤولي الاتحاد.. نحاول أن نشرح تأثير هذا الأمر على اللاعبين، خوض هذا العدد من المباريات ليس إنسانيا".

وتابع إسبيريتو سانتو "إذا أضفنا المباريات التي يخوضها اللاعبون الدوليون، سيصبح الأمر صعبا للغاية... الأمر غير منطقي".

ورغم هذه الأعباء، فإن وولفرهامبتون يحتل المركز السادس، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خاض سلسلة من تسع مباريات دون هزيمة.

كما تأهل لدور الـ32 في الدوري الأوروبي، قبل مباراة واحدة من ختام دور المجموعات.

وقال المدرب "هذه النتائج تكشف الكثير عن كفاءة اللاعبين، لدينا مجموعة قوية من اللاعبين الملتزمين".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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