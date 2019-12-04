ليل يخطف 3 نقاط من أنياب ليون في الدوري الفرنسي واصل ليل انتصاراته في الدوري الفرنسي، بفوزه الثمين في عقر دار أولمبيك ليون بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 16.