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رقم الخبر: 269960 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 10:43 الاقسام: رياضة  
ليل يخطف 3 نقاط من أنياب ليون في الدوري الفرنسي

ليل يخطف 3 نقاط من أنياب ليون في الدوري الفرنسي

واصل ليل انتصاراته في الدوري الفرنسي، بفوزه الثمين في عقر دار أولمبيك ليون بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 16.

ويدين ليل بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم الشاب نانيتامو إيكوني صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 68.

ورفع الفوز رصيد ليل للنقطة 25 ليقتحم المربع الذهبي مؤقتا (المركز الرابع).

في المقابل، تلقى ليون خسارته السادسة هذا الموسم، ليظل رصيده عند 22 نقطة في المرتبة الثامنة مؤقتا.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

ستاد بريست 5 – ستراسبورج صفر

بوردو 6 – نيم اولمبيك صفر

انجيه صفر – مارسيليا 2

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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