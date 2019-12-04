|رقم الخبر: 269958
|تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019
|الوقت: 10:09
|الاقسام: اقتصاد
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رغم الحظر.. منطقة اقتصادية ايرانية تصدر 500 مليون دولار بتروكيماويات
أكدت بيانات لمصلحة جمارك منطقة "بارس" الاقتصادية الخاصة بالطاقة في جنوب ايران، تصدير منتجات بتروكيماوية باكثر من 500 مليون دولار في الشهر الايراني المنتهي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وأوضحت البيانات بأن الصادرات سجلت نموا كمّيا 39 بالمئة وسعريا 5 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.
ياتي هذا وسط القيود المتعددة المفروضة على الملاحة البحرية وتأمين الشحن البحري والناقلات الايرانية جراء الحظر الاميركي، غير أن ذلك لم يمنع تسجيل نمو تصديري للسلع غير النفطية وعلى رأسها البتروكيماويات.
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