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رقم الخبر: 269958 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 10:09 الاقسام: اقتصاد  
رغم الحظر.. منطقة اقتصادية ايرانية تصدر 500 مليون دولار بتروكيماويات

رغم الحظر.. منطقة اقتصادية ايرانية تصدر 500 مليون دولار بتروكيماويات

أكدت بيانات لمصلحة جمارك منطقة "بارس" الاقتصادية الخاصة بالطاقة في جنوب ايران، تصدير منتجات بتروكيماوية باكثر من 500 مليون دولار في الشهر الايراني المنتهي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضحت البيانات بأن الصادرات سجلت نموا كمّيا 39 بالمئة وسعريا 5 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.

ياتي هذا وسط  القيود المتعددة المفروضة على الملاحة البحرية وتأمين الشحن البحري والناقلات الايرانية جراء الحظر الاميركي، غير أن ذلك لم يمنع تسجيل نمو تصديري للسلع غير النفطية وعلى رأسها البتروكيماويات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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