رغم الحظر.. منطقة اقتصادية ايرانية تصدر 500 مليون دولار بتروكيماويات أكدت بيانات لمصلحة جمارك منطقة "بارس" الاقتصادية الخاصة بالطاقة في جنوب ايران، تصدير منتجات بتروكيماوية باكثر من 500 مليون دولار في الشهر الايراني المنتهي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.