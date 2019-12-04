,صعد هدائي الى المركز الاول في فئة الشباب دون 21 عاما بحصوله على 6540 نقطة، فيما صعد مواطنه "امين احمديان" الى المركز 19، وهذا اول انجاز تحققه الرياضة الايرانية في لعبة كرة الطاولة.

فيما تراجع اللاعب الايراني "نوشاد عالميان" الى المركز 62 وشقيقه "نيما عالميان" الى المركز 107.

وارتقى "امير حسين هدائي" كذلك في فئة المتقدمين من المركز 187 الى 155 ، كما صعد "امين احمديان" اربعة مراكز الى المركز 183.

وفي فئة السيدات ارتقت لاعبة ايران الاولى "ندا شهسواري" 8 مراكز الى المركز 198 في التصنيف العالمي لكرة الطاولة.