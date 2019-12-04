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رقم الخبر: 269956 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 09:52 الاقسام: رياضة  
لاعب ايراني يتبوأ المركز الاول في التصنيف العالمي لكرة الطاولة
لفئة الشباب دون 21 عاماً ..

لاعب ايراني يتبوأ المركز الاول في التصنيف العالمي لكرة الطاولة

تبوأ اللاعب الايراني "امير حسين هدائي " التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة الطاولة لفئة الشباب دون 21 عاما.

,صعد هدائي الى المركز الاول في فئة الشباب دون 21 عاما بحصوله على 6540 نقطة، فيما صعد مواطنه "امين احمديان" الى المركز 19، وهذا اول انجاز تحققه الرياضة الايرانية في لعبة كرة الطاولة.

فيما تراجع اللاعب الايراني "نوشاد عالميان" الى المركز 62 وشقيقه "نيما عالميان" الى المركز 107.

وارتقى "امير حسين هدائي" كذلك في فئة المتقدمين من المركز 187 الى 155 ، كما صعد "امين احمديان" اربعة مراكز الى المركز 183.

وفي فئة السيدات ارتقت لاعبة ايران الاولى "ندا شهسواري" 8 مراكز الى المركز 198 في التصنيف العالمي لكرة الطاولة.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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