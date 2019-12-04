وأفاد مراسل "المسيرة" في الحديدة، أن قذيفة من مخلفات العدوان في قرية المنقم بمديرية الدريهمي انفجرت ما أدى إلى استشهاد 5 أطفال وإصابة طفل سادس.
وفيما يلي أسماء الأطفال الشهداء:
الطفل / سيد عمر يحي زيد - البالغ من العمر13عام
الطفل / عبدالله مسعود - البالغ من العمر 8 سنوات
الطفلة / أماني عمر صغير علي - البالغة من العمر 7 سنوات
الطفل / عبدالسلام عبدالله مسعود - البالغ من العمر 7 سنوات
الطفل / مراد أحمد محمد مشروعي - البالغ من العمر 8 سنوات
يُذكر أن طفلة استشهدت الجمعة الماضية وأصيب أربعة من أفراد أسرتها إثر استهداف ميليشيات العدوان لمنزلهم في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.