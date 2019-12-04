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رقم الخبر: 269951 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 09:05 الاقسام: عربيات  
استشهاد 5 أطفال بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان السعودي بالحديدة

استشهاد 5 أطفال بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان السعودي بالحديدة

استشهد 5 أطفال وجرح طفل سادس الثلاثاء، إثر انفجار قذيفة من مخلفات العدوان السعودي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مراسل "المسيرة"  في الحديدة، أن قذيفة من مخلفات العدوان في قرية المنقم بمديرية الدريهمي انفجرت ما أدى إلى استشهاد 5 أطفال وإصابة طفل سادس.
وفيما يلي أسماء الأطفال الشهداء:
الطفل / سيد عمر يحي زيد - البالغ من العمر13عام
الطفل / عبدالله مسعود - البالغ من  العمر 8 سنوات
الطفلة / أماني عمر صغير علي - البالغة من العمر 7 سنوات
الطفل / عبدالسلام عبدالله مسعود - البالغ من العمر 7 سنوات
الطفل / مراد أحمد محمد مشروعي - البالغ من العمر 8 سنوات
يُذكر أن طفلة استشهدت الجمعة الماضية وأصيب أربعة من أفراد أسرتها إثر استهداف ميليشيات العدوان لمنزلهم في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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