وكان من المقرر ان تُستانف عملية ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة في العراق بدءا من يوم امس الا انه تم ارجاء ذلك الى اشعار اخر بسبب الظروف الامنية في العراق.

وجاء في جانب من البيان الصادر عن شركة "شمسا" انه نظرا للاعتبارات الامنية المعلنة من جانب المسؤولين المعنيين فقد تم حتى اشعار اخر منع خروج الزوار برا (الى العتبات المقدسة في العراق) عن طريق البر.

وبناء عليه فقد تم منع ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة في العراق سواء من قبل منظمة الحج والزيارة الايرانية او بصورة حرة عبر جميع الحدود البرية، علما بان معبر مهران مفتوح للرعايا العراقيين ومعبر شلمجة للرعايا العراقيين وحتى الايرانيين الراغبين بزيارة العراق بصورة فردية.