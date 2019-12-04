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رقم الخبر: 269948 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 08:39 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة يعلن إنجاز التبادل المالي مع طاجيكستان بالعملة الوطنية

وزير الطاقة يعلن إنجاز التبادل المالي مع طاجيكستان بالعملة الوطنية

قال وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" : ان التبادل المالي بين ايران وطاجيكستان سيُنجز في المستقبل باستخدام العملة الوطنية لكلا البلدين وفي اطار الاتفاق الموقع بينهما.

واضاف اردكانيان خلال مراسم التوقيع على وثائق التعاون الاقتصادي بين ايران وطاجيكستان بمقر وزارة الطاقة بطهران : ان اقامة الدورة الـ13 لاجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين ايران وطاجيكستان كانت ناجحة جدا؛ موكدا ضرورة الاهتمام بتفعيل بنود الاتفاقات الحاصلة بين البلدين.
واعتبر تطوير التعاون المصرفي بين طهران ودوشنبة، انه يشكل احد بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين؛ معلنا في السياق تشكل لجنة خاصة لمتابعة موضوع التبادل المصرفي بين الطرفين.
واشار وزير الطاقة الايراني الى تطوير العلاقات الجمركية مع طاجيكستان؛ مصرحا ان هذه النشاطات التجارية تجري من خلال تبادل الوفود بين البلدين.
كما نوه باولويات ايران في تطوير العلاقات الشاملة مع الدول الاسلامية بما فيها طاجيكستان؛ مشيرا الى الخطط التي وضعت بهدف تفعيل بنود الاتفاقات الموقعة بين البلدين.
واعرب اردكانيان عن امله بان تسهم هذه الاتفاقيات في انطلاق مرحلة جديدة من تطوير العلاقات بين البلدين؛ وذلك في معرض اشارته الى فرص التعاون الاقتصادي والمالي وبعض بنود الاتفاقات الموقعة بين ايران وطاجيكستان في المجالات المصرفية والتامين وتطوير التعاون الجمركي والتجاري والنقل السككي والزراعة وتنقية المعلومات والاتصالات والمياه والطاقة والتربية والتعليم وتبادل الاساتذة والطلاب، كذلك تصدير الخدمات الفنية والهندسية الى طاجيكستان.

 
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