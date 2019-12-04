وقال رحماني فضلي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء الثلاثاء، ان عدد المراجعين للتسجيل لخوض المنافسة للانتخابات البرلمانية كان جيدا خلال الايام الثلاثة الاولى لبدء التسجيل حيث شهد زيادة مقارنة مع الفترة المماثلة من الانتخابات السابقة.

واضاف، انني ادعو من يرون في انفسهم الاهلية اللازمة والعلم والخبرة والقدرة وفقا لتصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية فليتقدموا بالتاكيد لخوض الانتخابات البرلمانية.

وتابع وزير الداخلية، ليسجل هؤلاء اسماءهم للترشيح لهذه الانتخابات كي يستفيد المواطنون من قدراتهم وخبراتهم وعلمهم من اجل تحسين اوضاع البلاد وصياغة القوانين الصائبة وممارسة الرقابة الصحيحة على القانون.

وكانت عملية التسجيل للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية في البلاد قد بدات صباح الاحد وتنتهي السبت القادم.

يذكر ان انتخابات الدورة الـ 11 لمجلس الشورى الاسلامي ستجري يوم الجمعة 21 شباط/فبراير 2020 وتجري بالتزامن معها الانتخابات التكميلية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.