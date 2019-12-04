وفي اللقاء نقل عراقجي تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى رئيس وزراء اليابان وتركز البحث حول عدد من القضايا من ضمنها الاتفاق النووي.

واستعرض مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية خلال لقائه وزير خارجية اليابان توشي ميتسو موتغي، مواقف ايران ازاء الاتفاق النووي؛ مؤكدا انه في حال الغاء الحظر المفروض على ايران فان طهران ایضا مستعدة لتنفيذ كامل الاتفاق النووي.

وفي معرض الاشارة الى مبادرة "هرمز للسلام" التي اطلقها رئيس الجمهورية الاسلامية خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، قال عراقجي : ان ايران وفي سياق حماية الامن والسلام والاستقرار على صعيد منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، تدعو كافة الدول التي تتاثّر بالتطورات في هذه المنطقة الى دعم "ائتلاف الامل" اي "مبادرة هرمز للسلام".

واعتبر مساعد وزير الخارجية الايرانية، زيارة رئيس وزراء اليابان الاخیرة الى ايران بانها شكّلت منعطفا على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين؛ مردفا ان طهران وفي ضوء الدور الفريد الذي تضطلع به طوكيو في مجال هذه العلاقات، مستعدة لتعزيز التعاون والمشاورات معها اكثر فاكثر.

من جانبه اشار وزير خارجية اليابان الى الظروف الخاصة في المنطقة وقال، اننا قلقون ازاء الظروف في الشرق الاوسط وعلينا خفض هذه التوترات عبر بذل جهود دبلوماسية.