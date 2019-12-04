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رقم الخبر: 269946 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 08:36 الاقسام: محليات  
عراقجي يسلم رسالة خطية من الرئيس روحاني لرئيس وزراء اليابان

عراقجي يسلم رسالة خطية من الرئيس روحاني لرئيس وزراء اليابان

التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية ومبعوث الرئيس الايراني الخاص عباس عراقجي في طوكيو الثلاثاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وسلمه رسالة خطية من الرئيس الايراني حسن روحاني.

وفي اللقاء نقل عراقجي تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى رئيس وزراء اليابان وتركز البحث حول عدد من القضايا من ضمنها الاتفاق النووي.
واستعرض مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية خلال لقائه وزير خارجية اليابان توشي ميتسو موتغي، مواقف ايران ازاء الاتفاق النووي؛ مؤكدا انه في حال الغاء الحظر المفروض على ايران فان طهران ایضا مستعدة لتنفيذ كامل الاتفاق النووي.
وفي معرض الاشارة الى مبادرة "هرمز للسلام" التي اطلقها رئيس الجمهورية الاسلامية خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، قال عراقجي : ان ايران وفي سياق حماية الامن والسلام والاستقرار على صعيد منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، تدعو كافة الدول التي تتاثّر بالتطورات في هذه المنطقة الى دعم "ائتلاف الامل" اي "مبادرة هرمز للسلام".
واعتبر مساعد وزير الخارجية الايرانية، زيارة رئيس وزراء اليابان الاخیرة الى ايران بانها شكّلت منعطفا على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين؛ مردفا ان طهران وفي ضوء الدور الفريد الذي تضطلع به طوكيو في مجال هذه العلاقات، مستعدة لتعزيز التعاون والمشاورات معها اكثر فاكثر.
من جانبه اشار وزير خارجية اليابان الى الظروف الخاصة في المنطقة وقال، اننا قلقون ازاء الظروف في الشرق الاوسط وعلينا خفض هذه التوترات عبر بذل جهود دبلوماسية.

 
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