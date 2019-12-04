*مفوضية حقوق الإنسان في العراق تثمن دور الدفاع المدني خلال الأزمة *"داعش" يشن هجوما على الحشد الشعبي في محافظة نينوى

تستمرّ الاحتجاجات في عدد من المدن العراقية، تخلّلتها في الساعات الأخيرة صدامات في كربلاء، تزامناً مع مساع لنزع فتيل الأزمة في النجف، وبدء الأحزاب السياسية عقد اجتماعات ولقاءات متواصلة للبحث في المرحلة المقبلة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

في السياق أفادت مصادر مطلعة بأنّ قوات أمنية في النجف جنوب العراق قطعت الطرق المؤدية إلى ساحة ثورة العشرين والمجمع الذي يضمّ قبر السيد محمد باقر الحكيم.

يأتي ذلك فيما سُجّل استقرار نسبيّ للأوضاع في المحافظة بعد تراجع الاحتجاجات.

وكشفت قيادة عمليات الفرات الأوسط عن التوصّل إلى اتفاق مبدئيٍ مع شيوخ العشائر في النجف لنزع فتيل الأزمة بالمحافظة، وفي كربلاء أعلن مصدر طبيّ إصابة أكثر من 20 متظاهراً بعد محاولتهم اقتحام مبنى الحكومة المحلية وسط المدينة.

وأعلن التيار الصدري في بيان له أنّ النائب الجهادي للسيد مقتدى الصدر، أبو ياسر الحيدري، يعقد اجتماعات في النجف مع عدد من شيوخ العشائر وممثلي المتظاهرين وقائد الشرطة "لحلّ الأزمة وحقن الدماء والتوصل لحلول لتهدئة الأوضاع واستقرار البلاد والحدّ من عمليات الحرق".

بيان التيّار الصدري أوضح أنّ "لا صحة للأنباء عن تسلّم أصحاب القبعات الزُرق مرقد السيدِ محمد باقر الحكيم"، وأنّ دورهم بحسب تكليف السيد علي السيستاني هو "حماية المتظاهرين في ساحة الصدرين وتقديم الخدمات الضرورية إليهم".

في غضون ذلك، قال شيوخ النجف إنهم سيكونون "الدرع الحصين للمتظاهرين السلميّين حتّى تحقيق المطالب المشروعة".

وأكد شيوخ النجف عقب اجتماع لهم دعم القوات الأمنية لطرد المندسّين من ساحات التظاهرات، بحسب توجيهات المرجعية، وطالبوا بقانون منصف للانتخابات وبقوانين تضمن مكافحة الفساد.

هذا وقدم وفد من تحالف "سائرون"، الثلاثاء، كتابا رسميا إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح بشأن تنازل الكتلة عن استحقاقها الانتخابي.

وجاء في بيان التحالف على "فيسبوك": "سائرون تؤكد التزامها بتوجيهات السيد القائد الصدر واعتبار الشعب هو الكتلة الاكبر في تقديم مرشح رئيس الحكومة".

وأضاف البيان: "قدم تحالف سائرون الفائز الاول بانتخابات العام 20118 تنازله عن تقديم مرشح للحكومة باعتباره الكتلة الاكبر واعتبار الشعب هو الكتلة الاكبر والمعنية بتقديم مرشح الحكومة".

وتناول الكتاب المقدم تنازل تحالف سائرون عن تقديم مرشح الحكومة تنفيذا لتوجيهات السيد مقتدى الصدر واعتبار الشعب هو الكتلة الأكبر.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال النائب عن تحالف "سائرون" علاء الربيعي إن "تحالف سائرون، سيقف بقوة ضد المحاصصة ولن نسمح بالعودة إليها في آليات ترشيح رئيس الوزراء المقبل، التي أكدنا بشكل واضح ضرورة العودة فيها إلى المتظاهرين والشعب العراقي"، مبينا أن "الشعب العراقي قال كلمته بكل وضوح بأهمية تصحيح المسار في العملية السياسية وعدم العودة للتخندقات والمحاصصة".

ووافق البرلمان العراقي خلال جلسته المنعقدة، الأحد الماضي، على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك بعدما تقدم بها عبد المهدي الجمعة الماضية، على خلفية احتجاجات واسعة تشهدها العديد من المدن العراقية منذ نحو شهرين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا.

من جانب آخر أكدت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الدكتورة فاتن عبد الواحد الحلفي أهمية استنفار كل الجهود والطاقات للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وكل ما يتعلق بوضع البلد خلال الأزمة الحالية، جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو المفوضية الحلفي بمدير الدفاع المدني في وزارة الداخلية " اللواء كاظم بوهان ".

ودعت الحلفي خلال اللقاء إلى ضرورة دعم المديرية وتطوير آلياتها وقدراتها وبما يساهم في أداء دورها في الحفاظ على أمن وسلامة الجميع .

وأثنت الحلفي على جهودهم المبذولة في مكافحة الحرائق، وإنقاذ أرواح المواطنين وكذلك تقديم المساعدة الطبية والإسعاف الفوري في ساحات التظاهر وبالخصوص الذين تعرضوا إلى حالات الاختناق نتيجة استنشاق الغازات المضرة بالصحة المنبعثة من الحرائق والقنابل المسيلة للدموع في بغداد والمحافظات ، فضلا عن سرعة فرق الدفاع المدني في إخماد الحرائق وتأمين سلامة البلد في هذه الفترة العصيبة.

بدوره عبر مدير الدفاع المدني عن امتنانه لدور المفوضية في رصد ومتابعة عمل فرق الدفاع المدني وزياراتهم المستمرة، مستعرضا أهم الإجراءات والخطط المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" شن هجوما جديدا على عناصرها في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأكد بيان للهيئة أن "قوة من اللواء 44 التابع إلى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تصدت الثلاثاء لهجوم نفذته عناصر داعش في وقت متأخر من ليلة الاثنين في قضاء الحضر في جنوب الموصل"، مركز محافظة نينوى.

يذكر أن هيئة الحشد الشعبي في العراق، قالت الاثنين، إن تنظيم "داعش" ينفذ هجمات بعدد من المناطق العراقية الشمالية، مستغلا الوضعين الأمني والسياسي الراهنين في البلاد.