شنّت قوات العدو الصهيوني فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقلت 10 مواطنين فلسطينيين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية.

وأوضحت ، أن قوات العدو اعتقلت شابين من مخيم بلاطة بنابلس، وشابين من بلدة كفر قليل (جنوبا)، كما اعتقلت قوات العدو شابا من منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا.

ومن محافظة رام الله اعتقلت قوات العدو شابا من المدينة، وثلاثة شبان من منازلهم في بلدة دير أبو مشعل.

كما اقتحمت قوات العدو منزل أسير في مدينة نابلس وآخر من منزله في بلدة عتّيل شمال طولكرم وعاثت بداخله خرابًا.

بموازاة ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 62 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وعادةً ما يتخلل تلك الاقتحامات، أداء طقوس تلمودية من قبل المستوطنين في ساحات الأقصى، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة، الأمر الذي يثير غضب واستياء المصلين وحراس المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات العدو، في وقت تمنع فيه شرطة العدو دخول عشرات الرجال والنساء الفلسطينيين إلى المسجد.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن 2287 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال نوفمبر الماضي.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ماهر عبيد، الاثنين إن إنشاء حكومة الاحتلال حيًّا استيطانيًا جديدًا في مدينة الخليل، يأتي ضمن سياسة ممنهجة مارستها حكومات الاحتلال في تهويد قلب المدينة التاريخي وفق رواية دينية تلمودية.

وأضاف عبيد في تصريح صحفي أن سياسة الأمر الواقع التي تقوم بها حكومة الاحتلال وعصابات المستوطنين، تؤكد أن هناك خطة ممنهجة للسيطرة على الأرض وتهديد حياة أبناء شعبنا عبر الاعتداءات التي أصبحت تطال القرى والطرقات في الضفة المحتلة.

ودعا أهالي مدينة الخليل إلى مواصلة حراكهم ورباطهم في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، وتكثيف المشاركة الحاشدة في أداء الصلوات في الحرم، وإرسال رسالة واضحة لقادة الاحتلال أن تاريخ الخليل سيبقى عربيًا إسلاميًا.

ووجه رسالة لقادة الاحتلال قال فيها إن تاريخكم المزور الذي تحاولون بناءه في الضفة، مصيره مثل حجارتكم المزورة في بلدة الخليل القديمة التي سقطت بأيدي شباب فلسطين، وكل ما تقومون به مصيره للزوال بسواعد أبناء شعبنا.