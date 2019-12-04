  • الأربعاء ٦ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269942 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 19:50 الاقسام: عربيات  
قوى الغزو تنفذ محاولة تقدم فاشلة بمحافظة الحديدة في اليمن
في خرق جديد لاتفاق السويد

قوى الغزو تنفذ محاولة تقدم فاشلة بمحافظة الحديدة في اليمن

أفشل الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، محاولة تقدم لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري أن المجاهدين تمكنوا من إفشال محاولة تقدم للمرتزقة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا تم خلالها استهدافهم ولاذوا بالفرار.

وتشهد محافظة الحديدة خروقا متواصلة بغية إفشال اتفاق السويد والتي تجاوزت خروق قوى العدوان من القصف المدفعي والصاروخي إلى شن زحوف وتسللات برية.

من جهة اخرى لقي العميد المرتزق عدنان الحمادي قائد ما يسمى اللواء 35 مدرع، الاثنين، مصرعه في ظروف غامضة في محافظة تعز.

وأوضحت مصادر محلية أن العميد عدنان الحمادي توفي أثناء نقله إلى مستشفى الريان في تعز أثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وتشهد تعز فوضى أمنية واقتتال بين فصائل مرتزقة العدوان وكابوس يؤرق المواطنين بالمحافظة في ظل الاحتلال السعودي الإماراتي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0637 sec