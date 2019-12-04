أفشل الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، محاولة تقدم لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري أن المجاهدين تمكنوا من إفشال محاولة تقدم للمرتزقة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا تم خلالها استهدافهم ولاذوا بالفرار.

وتشهد محافظة الحديدة خروقا متواصلة بغية إفشال اتفاق السويد والتي تجاوزت خروق قوى العدوان من القصف المدفعي والصاروخي إلى شن زحوف وتسللات برية.

من جهة اخرى لقي العميد المرتزق عدنان الحمادي قائد ما يسمى اللواء 35 مدرع، الاثنين، مصرعه في ظروف غامضة في محافظة تعز.

وأوضحت مصادر محلية أن العميد عدنان الحمادي توفي أثناء نقله إلى مستشفى الريان في تعز أثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وتشهد تعز فوضى أمنية واقتتال بين فصائل مرتزقة العدوان وكابوس يؤرق المواطنين بالمحافظة في ظل الاحتلال السعودي الإماراتي.