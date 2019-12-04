استشهد 9 مدنيين بينهم أطفال وجرح 16 آخرين في قصف للقوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها استهدف بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن عمليات القصف تزامنت مع خروج الطلاب من مدارسهم، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء إلى ارتفاع نظراً لوجود جرحى في حالة حرجة.

ودخل الجيش السوري الإثنين إلى قرية السوسة في ريف الحسكة الغربي. واتفقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع القوات الروسية في سوريا على نشر قوات روسية ببعض بلدات محافظتي الحسكة والرقة.

سياسياً، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق لهما.

وبحسب موقع الرئاسة السورية، فقد تناول اللقاء الأوضاع في سوريا وخاصة في إدلب، والاعتداءات المتكررة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتمركزة فيها ضد المناطق السكنية المجاورة، حيث تم التأكيد على الموقف السوري الروسي المشترك في مواصلة مكافحة الإرهاب ومنع تنظيماته من مواصلة استخدام أهالي المنطقة كدروع بشرية بهدف تحويل إدلب إلى ملاذ دائم للارهابيين.

كما تناول الحديث الأوضاع في شمال شرق سوريا، حيث أكد الرئيس الأسد والوفد الروسي أن استعادة الدولة السورية للسيطرة على كامل الأراضي والمدن وعودة مؤسسات الدولة هو العامل الأساس في اعادة الاستقرار والأمان لأهالي تلك المنطقة وعودتهم إلى الحياة الطبيعية.

كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات العملية السياسية والتحضير للجولة المقبلة من محادثات أستانة، حيث كان هناك اتفاق حول أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في مواجهة محاولات بعض الدول التدخل في العملية السياسية وحرفها عن الهدف الأساسي منها وهو تحقيق مصالح الشعب السوري في الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسلامة اراضيها، وفق ما نقله موقع الرئاسة.

وكانت مضادات الدفاع الجوي في الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة مساء الأحد، أثناء محاولتها الوصول إلى محيط مطار حماة العسكري وسط البلاد، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مستمرة تخوضها وحداته البرية مع مسلحي تنظيمي "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة"، وحلفاء لهم في بعض التنظيمات الأخرى.

من جانب آخر ، قال رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، إن الوضع في سوريا خطير بسبب استمرار الأزمة بتعبيراتها المتجددة، مشيرا إلى أنها دخلت طورا جديدا خلال الأسابيع الماضية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الروسية، أن منصة موسكو تؤيد حلحلة الأمور في مباحثات لجنة دستور سوريا "خطوة خطوة".

وتلا جميل بيانا أصدرته منصة موسكو أشار فيه إلى تدهور الوضع المعيشي للسوريين، لا سيما الانهيار الكارثي لسعر صرف الليرة السورية، نتيجة التأخر في الانخراط الجدي في إيجاد حل سياسي للأزمة.

وقال إن وفدي الحكومة والمعارضة أظهرا سلوكا غير مسؤول خلال الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية المصغرة، حسب تعبيره.

وطالب البيان بنقل أعمال اللجنة إلى دمشق وتأمين الضمانات اللازمة لذلك وتحت إشراف الأمم المتحدة واصفا ذلك بالضرورة الملحة.

وذكر جميل أن انهيار الليرة يؤدي إلى انعكاسات خطيرة في البلاد، مشيرا إلى معاناة السوريين وتعمقها في تأمين المواد الأساسية، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر.

وحذر من أن انهيار الليرة يهدد وحدة البلاد من خلال "هروب الأطراف من المركز".

وطالب جميل بـ "تغيير حقيقي يجري من خلال انتقال سياسي حقيقي".

وتابع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قائلا إن الأمم المتحدة ملزمة بمنح ضمانات وحماية أعضاء اللجنة الدستورية في حال توجهها إلى دمشق، مؤكدا أن كل الحجج بعدم نقل أعمال اللجنة إلى سوريا "مرفوضة".

من جهة أخرى، قال جميل إن "الأكراد انخدعوا بالوعود الأمريكية".

*عشرات العائلات السورية المهجرة تعود من لبنان

إلى ذلك عادت الثلاثاء، عشرات العائلات السورية المهجرة من الأراضي اللبنانية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عشرات العائلات السورية المهجرة جراء الأعمال التكفيرية عادت الثلاثاء من لبنان إلى سوريا عبر معبر جوسية بريف القصير في حمص.

وعاد عشرات الآلاف من المهجرين السوريين من لبنان إلى قراهم وبلداتهم بعد أن طهرها الجيش السوري من التكفيريين ومخلفاتهم.