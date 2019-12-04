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رقم الخبر: 269940 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 19:49 الاقسام: عربيات  
قايد صالح: الشعب الجزائري يرفض بشكل قطعي تدخل البرلمان الأوروبي في شؤونه

قايد صالح: الشعب الجزائري يرفض بشكل قطعي تدخل البرلمان الأوروبي في شؤونه

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن "ما تشهده البلاد من هبّة شعبية تعكس الإرادة الشعبية في تخطي هذه المرحلة الحساسة وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان".

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته إلى الناحیة العسكرية الرابعة، الثلاثاء، أكد الفريق أحمد قايد صالح أن "الشعب يرفض بشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون بلاده الداخلیة ملقنا العالم أجمع درسا في الوطنیة الحقة"، مشیرا إلى أنه يرد بقوة على المحاولات الیائسة من خلال مسیراته الحاشدة عبر كافة أرجاء الوطن، وذلك حسب موقع "النهار أون لاين" الجزائري.

وشدد رئیس الأركان الجزائري على أن "الاستحقاق الرئاسي المقبل يمثل استكمالا لا رجعة فیه لمشوار الفاتح نوفمبر 1954"، مثنيا على "تصمیم الشعب الجزائري وإصراره عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جیشه دعما لموقفه الصادق و المخلص".

الجدير بالذكر، أن الجزائر تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019، حيث انطلقت قبل أيام الحملة الانتخابية بمشاركة خمسة مرشحين يسعون لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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