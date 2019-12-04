تواصل السلطات السعودية مسلسل الإعدامات بحق المعتقلين تعسفيًا من أبناء المنطقة الشرقية، في تمييز طائفي وعنصري واضح، ملفّقة لهم العديد من التهم التي لا تستوجب المساءلة كالمظاهرات السلمية والمشاركة في الحراك الشعبي المطلبي.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً بالإعدام بحق 5 شُبان، وذلك بعد انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب النفسي والجسدي وعزلهم انفراديا لأشهر عدة، مما أدى إلى معاناتهم من الأمراض وتدهور حالتهم النفسية.

والشبان الخمسة هم:

ـأحمد محمد أبو عبد الله من بلدة العوامية، اعتقل بتاريخ 6 أغسطس 2017. موسى جعفر آل صمخان، من العوامية، اعتقل بتاريخ 6 نوفمبر 2018. محمد علي العقيلي، من العوامية، اعتقل بتاريخ 29 يوليو. أمير محمد أبو عبد الله اعتقل بتاريخ11 سبتمبر 2017. محمود عيسى القلاف من بلدة الشويكة بالقطيف، اعتقل بتاريخ 13 يناير 2016.