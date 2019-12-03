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رقم الخبر: 269937 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: دوليات  
تركيا ترحّل 21 داعشياً أجنبيا إلى الدول التي ينحدرون منها

تركيا ترحّل 21 داعشياً أجنبيا إلى الدول التي ينحدرون منها

أعلنت السلطات التركية أنها رحلت في غضون 3 أسابيع 21 إرهابيا أجنبيا إلى الدول التي ينحدرون منها.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن وزارة الداخلية التركية أن عدد الإرهابيين الاجانب في مراكز الترحيل بتركيا انخفض إلى 938 شخصا.

وأفادت معلومات الداخلية التركية بأن 13 شخصا من الإرهابيين المرحّلين يحملون الجنسية الألمانية، إضافة إلى بلجيكيين، وهولنديين، ودنماركي، وبريطاني، وأمريكي، وإيرلندي.

وكان المتحدث باسم الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي قد أعلن في 11 نوفمبر الماضي، بدء عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى دولهم.

وأكد المتحدث التركي أن أنقرة مصرة على ترحيل الإرهابيين الأجانب المقبوض عليهم من قبل السلطات التركية إلى بلدانهم، في حين قال وزير الداخلية، سليمان صويلو، مطلع نوفمبر المنصرم إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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