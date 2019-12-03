وحضرت الاجتماع القنصلية العامة الإيرانية في ميلانو، ورئيس والأمين العام الغرفة الإيرانية-الإيطالية، والأمين العام للغرفة الإيطالية-الإيرانية، وأعضاء من كلتا الغرفتين وبعض الشركات الإيطالية الأخرى.

وقال رئيس الغرفة الإيرانية-الإيطالية خلال الاجتماع: الأرقام القياسية، خاصة في السنوات التي شهدت العقوبات، تظهر إهتمام الناشطين الاقتصاديين بالحفاظ على التبادلات الاقتصادية وتوسيعها بين إيران وإيطاليا.. لقد أثرت العقوبات بلا شك على مسار النشاط الاقتصادي وقلصت من الأرقام القياسية مقارنة مع سنوات ليست طويلة، حيث کانت إيطاليا شريكنا الأول في أوروبا.

وأضاف بورفلاح: نحن على ثقة بأنه سيتم رفع هذه القيود في المستقبل وبأن حجم أنشطة الصناعة في كلا البلدين والأرقام القياسية السابقة سيتم تجديدها.. نحن هنا لتطبيع الظروف وطرق الحفاظ علی التبادلات التجارية وتوسيعها، ونؤكد لكم أن غرفة التجارة الإيرانية-الإيطالية ستواصل بذل قصارى جهدها بمساعدة غرفة التجارة الإيطالية-الإيرانية ومساندة الغرفة الإيرانية لتقليل مشاكل الناشطين الاقتصاديين في البلدين من أجل اجتياز هذه المرحلة.