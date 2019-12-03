وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان نور الله أسعدي أشار أمام جمع من الصحفيين الى كمية الحمولات في ميناء خرمشهر، قائلاً: لقد بلغ حجم تفريغ البضائع وتحميلها في ميناء خرمشهر منذ بداية هذا العام حوالي مليون و675 ألفاً و447 طناً والتي زادت بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ مضيفاً: انه وفي قطاع تصدير السلع أيضاً، تم تحميل أكثر من مليون و000ر571 طن من أنواع المنتجات على مدار الأشهر الثمانية الماضية بنسبة زيادة قدرها 40% عن السنة الماضية.

ويعتبر ميناء خرمشهر أهم ميناء في جنوب غرب ايران في مجال تصدير البضائع الى دول الخليج الفارسي لكونه يحتوي على 20 رصيفاً بحرياً للإفراغ والتحميل، بالإضافة الى قربه من دول الخليج الفارسي واتصاله بممرات ميناء الإمام الخميني وشلمجة والعراق واستخدامه لنظام النقل المتعدد.