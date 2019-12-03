|رقم الخبر: 269935
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019
|الوقت: 17:30
|الاقسام: اقتصاد
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إرتفاع نسبة تصدير البضائع من ميناء خرمشهر
أعلن مديرعام ميناء خرمشهر، ان نسبة تصدير البضائع في ميناء خرمشهر ارتفعت الى 40 بالمئة خلال الشهور الثمانية الماضية.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان نور الله أسعدي أشار أمام جمع من الصحفيين الى كمية الحمولات في ميناء خرمشهر، قائلاً: لقد بلغ حجم تفريغ البضائع وتحميلها في ميناء خرمشهر منذ بداية هذا العام حوالي مليون و675 ألفاً و447 طناً والتي زادت بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ مضيفاً: انه وفي قطاع تصدير السلع أيضاً، تم تحميل أكثر من مليون و000ر571 طن من أنواع المنتجات على مدار الأشهر الثمانية الماضية بنسبة زيادة قدرها 40% عن السنة الماضية.
ويعتبر ميناء خرمشهر أهم ميناء في جنوب غرب ايران في مجال تصدير البضائع الى دول الخليج الفارسي لكونه يحتوي على 20 رصيفاً بحرياً للإفراغ والتحميل، بالإضافة الى قربه من دول الخليج الفارسي واتصاله بممرات ميناء الإمام الخميني وشلمجة والعراق واستخدامه لنظام النقل المتعدد.
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