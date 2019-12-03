وقال عبدالناصر همتي، في تدوينة، الثلاثاء: انه وبجانب ذلك، تم توفير نحو 15 مليار دولار وطرحها عبر منظومة "نيما" الإلكترونية بغية توريد المواد الأولية للوحدات الإنتاجية، مؤكداً ان وتيرة هذه العملية ستتواصل بجهود المصدرين.

يذكر أن منظومة "نيما" الإلكترونية مخصصة لعرض العملات الأجنبية المتدفقة على ايران، جراء العوائد التصديرية، حيث يتم بيعها بأسعار أقل من سعر الصرف في السوق الحرة، فيما تدعم الحكومة تغطية واردات السلع الأساسية بسعر رسمي أي 42 ألف ريال لقاء الدولار الأميركي الواحد.