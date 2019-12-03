|رقم الخبر: 269934
|تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019
|الوقت: 17:28
|الاقسام: اقتصاد
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إيران تدعم توريد السلع الأساسية والأدوية بـ10 مليارات دولار
أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عن تخصيص أكثر من 10 مليارات دولار عملة أجنبية لتوريد السلع الأساسية والأدوية والمعدات الطبية منذ 21 مارس/ آذار 2019.
وقال عبدالناصر همتي، في تدوينة، الثلاثاء: انه وبجانب ذلك، تم توفير نحو 15 مليار دولار وطرحها عبر منظومة "نيما" الإلكترونية بغية توريد المواد الأولية للوحدات الإنتاجية، مؤكداً ان وتيرة هذه العملية ستتواصل بجهود المصدرين.
يذكر أن منظومة "نيما" الإلكترونية مخصصة لعرض العملات الأجنبية المتدفقة على ايران، جراء العوائد التصديرية، حيث يتم بيعها بأسعار أقل من سعر الصرف في السوق الحرة، فيما تدعم الحكومة تغطية واردات السلع الأساسية بسعر رسمي أي 42 ألف ريال لقاء الدولار الأميركي الواحد.
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