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رقم الخبر: 269931 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 17:19 الاقسام: دوليات  
رئيس فنلندا يقبل استقالة رئيس الوزراء
لخلافات داخل الائتلاف الحكومي

رئيس فنلندا يقبل استقالة رئيس الوزراء

تقدم رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي ريني، اليوم، باستقالة الحكومة لرئيس البلاد، سولي نينيستا، حيث قبلها الأخير.

ونقلت وسائل الإعلام الفنلندية عن ريني، قوله أمام رئيس فلندا، اليوم الثلاثاء: "أود أن أشكر سيادتكم على التعاون الذي استمر خلال شهور رئاستى للوزراء". وأعلن رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينيه، استقالته من منصبه، وذلك على خلفية النزاع داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده، ولا يوجد أي توقعات بشأن إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت حكومة رينيه قد تعرضت لانتقادات واسعة مؤخرا بسبب طريقة تعاطيها مع إضراب دام لمدة أسبوعين نظمه عمال خدمة البريد الحكومية الفنلندية، احتجاجا على الأجور، وباءت كل محاولات تسوية هذا النزاع بالفشل؛ ما دفع عمال النقل في البلاد إلى إعلان دعمهم لعمال البريد عبر تنظيم إضراب تضامني معهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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