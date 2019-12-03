تحدثت وكالة "بلومبرغ" الأميركيّة عن أنّ الإشارات على التوجه الدبلوماسي لدول الخليج الفارسي "بعيداً عن المواجهة مع إيران" تظهر في كل مكان.

بعد أن أوصلها ترامب إلى الهاوية

وأشارت "بلومبرغ" في تقرير لها الإثنين، إلى أنّ اللقاءات التي تعقدها سلطنة عمان على مستويات رفيعة والإنفراجات في الأزمة الخليجية واختيار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للعب دور الوساطة بين إيران والسعودية، جميعها مبادرات تأتي في هذا الإطار، مبرزةً أن "الدول الخليجية بدأت بإعادة تفكير استراتيجيّة مدفوعة بالخشية من حرب كارثية مع ايران.

وأوضحت الوكالة: إن الولايات المتحدة التي يعتمد نموذجها الاقتصادي في جزء كبير منه على روابطها الدولية، "أدركت أنها ستخسر أكثر من أيّ تصعيد عسكري".

وفي هذا السياق نقلت الوكالة عن ديفيد روبرتس الأستاذ المساعد في "كينغز كوليدج" لندن والمختص بشؤون الخليج الفارسي، قوله: إن "الهجمات في الخليج الفارسي بددت أيّ وهم بخصوص وجود مظلّة أمنيّة أميركيّة سحريّة".

روبرتس أكد أنّ "الفقاعة انفجرت وأظهرت أنّ لدى إيران الاستعداد والقدرة للقيام بأمر مذهل.

الوكالة الأميركيّة رأت أنّ دول الخليج الفارسي "تشعر بعمق التغلغل الإيراني داخل الشعوب العربية"، مبرزةً أنّه "في الوقت الذي تظهر التظاهرات المستمرة في العراق ولبنان أن إيران وصلت إلى أقصى حد في نفوذها الإقليمي، إلا أنّه من غير المرجّح أن تقلب هذه التظاهرات عقوداً من التقدم السياسي والعسكري الذي حققته ايران على مدى عقود".

وأكدت "بلومبرغ" أنّه لا يزال إضعاف سلطة إيران "يشكل أولوية بالنسبة للقيادة العربية الخليجية. ومع ذلك، هناك إعتراف متزايد بأنه لا يمكن لأحد أن يستفيد من التصعيد العسكري في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم".

في الوقت نفسه، إعتبرت الوكالة أنّه "لا يزال تحويل مبادرات الحل الحالية إلى سلام دائم أمر بعيد المنال".

وبحسب أفشين مولافي، الباحث في معهد السياسات الخارجية بجامعة "جونز هوبكنز"ـ، فإنّ "السلام البارد ممكن، لكننا بالتأكيد بعيدون عن الصفقة الكبرى".

مولافي أكد أنّه "يتعين على كل من الرياض وأبوظبي قبول دور لإيران في الدول العربية مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن".

وختم تقرير "بلومبرغ" بالحديث عن الوجود الإيراني في المنطقة، مبرزاً أنّه بالنسبة للرئيس حسن روحاني، فإنّ "قضية المشاركة الإقليمية واضحة".

روحاني قال في إشارة الى جيران إيران العرب: "ألا تعلمون أن إيران ستبقى هنا وسنبقى جيراناً عبر التاريخ؟"، وأضاف: "سيكون ترامب موجوداً فقط لبضع سنوات وسيعود بعدها إلى ما كان يفعله سابقاً".