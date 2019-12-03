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رقم الخبر: 269928 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 16:40 الاقسام: دوليات  
فضيحة جنسية تمس فردا في العائلة المالكة ببريطانيا

فضيحة جنسية تمس فردا في العائلة المالكة ببريطانيا

ناشدت أمريكية البريطانيين الوقوف إلى جانبها مؤكدة أنها أجبرت على "ممارسة الجنس" وهي قاصر مع أصدقاء رجل الأعمال الأمريكي أبشتاين ومنهم الأمير البريطاني أندرو.

وقالت الأمريكية، فرجينيا جوفري، إن رجل الأعمال الأمريكي جيفري أبشتاين كان يجبرها على ممارسة الجنس مع أصدقاء له، من بينهم الأمير البريطاني أندرو، عندما كانت قاصرا لا يتجاوز عمرها 17 عاما، الأمر الذي ينفيه آندرو تماما.

وفي مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نشرت أمس الاثنين، قالت جوفري إن أبشتاين أحضرها إلى لندن عام 2001 واصطحبها لمقابلة الأمير، وإن علاقة حميمة جمعتها بأندرو، "هو يعرف ما حدث، وأنا أعرف ما حدث. أحدنا فقط يقول الحقيقة، وأنا أعرف أنه أنا.. أستحلف المواطنين في المملكة المتحدة أن يقفوا بجانبي، أن يساعدوني في خوض هذا النزال، وألا يقبلوا هذا الأمر وكأنه شيء عادي. هذه ليست قصة جنسية وضيعة، هذه قصة اتجار بي، هذه قصة انتهاك وقصة أبناء عائلتكم المالكة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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