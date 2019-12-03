وزير الخارجية العماني يلتقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني ، " لا يوجد لدينا مانع لتنمية العلاقات مع دول الجوار واستئناف العلاقات مع السعودية"، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الدول لحفظ الامن والاستقرار في المنطقة. واعتبر روحاني خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، أن اللقاء مع المسؤولين العمانيين لطالما كانت فرصة ثمنية لتنمية العلاقات الودية بين البلدين، مضيفاً، "أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية بالغة لتنمية علاقات التعاون مع دول الجوار وخاصة سلطنة عمان".