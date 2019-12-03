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رقم الخبر: 269927 تاريخ النشر: كانون الأول 03, 2019 الوقت: 16:06 الاقسام: الوسائط المتعددة  
وزير الخارجية العماني يلتقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

وزير الخارجية العماني يلتقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني ، " لا يوجد لدينا مانع لتنمية العلاقات مع دول الجوار واستئناف العلاقات مع السعودية"، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الدول لحفظ الامن والاستقرار في المنطقة. واعتبر روحاني خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، أن اللقاء مع المسؤولين العمانيين لطالما كانت فرصة ثمنية لتنمية العلاقات الودية بين البلدين، مضيفاً، "أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية بالغة لتنمية علاقات التعاون مع دول الجوار وخاصة سلطنة عمان".
وزير الخارجية العماني يلتقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية
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